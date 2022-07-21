Товарищеские матчи: Эвертон опозорился, победы Арсенала и Манчестер Сити, драматичное поражение Челси
Клубы АПЛ продолжают готовиться к новому сезону, играя товарищеские поединки в США.
Товарищеские матчи
Манчестер Сити – Америка – 2:1
Голы: Де Брюйне, 30, 45+1 – Мартин, 43
Шарлотт – Челси – 1:1 (5:3 – по пенальти)
Голы: Риос, 90+2 (п) – Пулишич, 30
Орландо – Арсенал – 1:3
Голы: Торрес, 29 – Мартинелли, 5, Нкетия, 66, Нелсон, 80
Миннесота – Эвертон – 4:0
Голы: Рейносо, 18, Тарковски, 32 (авт), Амарилла, 36, Данлади, 78
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Манчестер Сити скромно, но уверенно обыграл Америку. Результат сделал дубль Кевина Де Брюйне, а единственный гол "горожане" пропустили после ошибки Натана Аке, которого не отпустили в Челси вместе с Рахимом Стерлингом.
Эвертон позорно уступил Миннесоте Юнайтед. В ворота "ирисок" влетело четыре "сухих" мяча. Прямой вины Виталия Миколенко в них нет, а к центральным защитникам команды Фрэнка Лэмпарда очень много вопросов.
Челси драматично уступил Шарлотте. Американцы сравняли счет в компенсированное время, а в серии пенальти роковым стал удар Конора Галлахера. Англичанин явно переоценил свои силы.
Арсенал одержал обыденную победу над Орландо. Габи Жезус не забил, но помог создать второй мяч своей команды.