Товарищеские матчи

Манчестер Сити – Америка – 2:1

Голы: Де Брюйне, 30, 45+1 – Мартин, 43

Шарлотт – Челси – 1:1 (5:3 – по пенальти)

Голы: Риос, 90+2 (п) – Пулишич, 30

Орландо – Арсенал – 1:3

Голы: Торрес, 29 – Мартинелли, 5, Нкетия, 66, Нелсон, 80

Миннесота – Эвертон – 4:0

Голы: Рейносо, 18, Тарковски, 32 (авт), Амарилла, 36, Данлади, 78

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Манчестер Сити скромно, но уверенно обыграл Америку. Результат сделал дубль Кевина Де Брюйне, а единственный гол "горожане" пропустили после ошибки Натана Аке, которого не отпустили в Челси вместе с Рахимом Стерлингом.

Эвертон позорно уступил Миннесоте Юнайтед. В ворота "ирисок" влетело четыре "сухих" мяча. Прямой вины Виталия Миколенко в них нет, а к центральным защитникам команды Фрэнка Лэмпарда очень много вопросов.

Челси драматично уступил Шарлотте. Американцы сравняли счет в компенсированное время, а в серии пенальти роковым стал удар Конора Галлахера. Англичанин явно переоценил свои силы.

Арсенал одержал обыденную победу над Орландо. Габи Жезус не забил, но помог создать второй мяч своей команды.