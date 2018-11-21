Товарищеские матчи: Франция одолела Уругвай, Италия обыграла США, а Бразилия – Камерун

Сборная Украины — 00:48 2053
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Украина – Турция: приличная заявка на будущее, новые лидеры, тренд антиЛуческу и вопросы к судье от обеих команд
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Сколько Ярмоленко и Ко зарабатывают в Вест Хэме – Арнаутович может покинуть клуб из-за финансового вопросаАнглия — 20 нояб 595
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"Людей з палати вивозили на той світ". Екс-гравець Металіста і Карпат про "вівців", Великого Мазяра і 12 швів ШаранаИнтервью — 20 нояб 741
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Милан провел встречу с Райолой – обсуждалось возвращение ИбрагимовичаИталия — 19 нояб 241
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Турция – Швеция: арбитр "пообещал" назначить пенальти в пользу гостей, турки уже рассматривают возможность апелляцииЛига наций — 19 нояб 466
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