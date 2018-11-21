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Товарищеские матчи: Франция одолела Уругвай, Италия обыграла США, а Бразилия – Камерун

00:06 21 Читати українською
Товарищеские матчи: Франция одолела Уругвай, Италия обыграла США, а Бразилия – Камерун
Франция – Уругвай / соцсети

Бразилия, Италия и Франция одержали победы в товарищеских матчах.

Ришарлисон, который заменил травмированного Неймара, принес победу Бразилии над Камеруном, забив в конце первого тайма после паса Виллиана.

Неймар и Мбаппе получили травмы в матчах за сборные

Италия вырвала победу у сборной США. Политано отметился голом уже в компенсированное арбитром время.

Французы одержали победу над Уругваем. Единственный мяч в этой встрече забил Жиру, в начале второго тайма реализовав пенальти.

Товарищеские матчи

Бразилия – Камерун – 1:0

Гол: Ришарлисон, 45

Италия – США – 1:0

Гол: Политано, 90+4

Франция – Уругвай – 1:0

Гол: Жиру, 52 (пенальти)

Товарищеские матчи

Бразилия - Камерун: Вторник 20 ноября 2018

Бразилия
Матч окончен
1 : 0
Камерун
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Бразилия Бразилия США США Франция Франция Италия Италия Камерун Камерун Товарищеские матчи Бразилия - Камерун Италия - США Франция - Уругвай Уругвай Уругвай
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