Товарищеские матчи: Франция одолела Уругвай, Италия обыграла США, а Бразилия – Камерун

Бразилия, Италия и Франция одержали победы в товарищеских матчах.

Ришарлисон, который заменил травмированного Неймара, принес победу Бразилии над Камеруном, забив в конце первого тайма после паса Виллиана.

Неймар и Мбаппе получили травмы в матчах за сборные

Италия вырвала победу у сборной США. Политано отметился голом уже в компенсированное арбитром время.

Французы одержали победу над Уругваем. Единственный мяч в этой встрече забил Жиру, в начале второго тайма реализовав пенальти.

Товарищеские матчи

Бразилия – Камерун – 1:0

Гол: Ришарлисон, 45

Италия – США – 1:0

Гол: Политано, 90+4

Франция – Уругвай – 1:0

Гол: Жиру, 52 (пенальти)