Челси обсуждает возможность включения Николя Джексона в потенциальную сделку по трансферу Александра Исака из Ньюкасла, сообщает THE Sun.

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Учитывая высокий гонорар за Исака, который превышает 100 миллионов фунтов, вероятно, сделка не сможет состояться без обмена игроками, и Джексона будет предложено как часть этой сделки.

Хоть Николя и считают ключевым игроком для будущего Челси, лондонский клуб готов рассмотреть его уход в обмен на Исака, если сделка станет возможной. Однако Ньюкасл не планирует отпускать Александра, который является важным игроком для команды.

К слову, Джексон в прошлом сезоне сыграл за "синих" 44 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 6 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

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