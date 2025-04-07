Несмотря на скандальную шумиху вокруг приезда Франческо Тотти в Москву, экс-капитан Ромы всё же пошёл на этот шаг.

Тотти прибыл в Москву и уже успел сфотографироваться с футболкой одной из букмекерских контор, которая является организатором Международного конкурса RB Award.

"Без проблем поехал бы в Киев с той же целью": Тотти впервые назвал причину, по которой мог бы отказаться ехать в Россию

Ранее многие известные итальянцы раскритиковали легенду Ромы за его желание приехать в Россию в разгар её захватнической войны против Украины. Сам Тотти на эту критику ответил, что отменил бы посещение данного мероприятия, если бы получил просьбу от компетентного органа. Также он добавил, что "без проблем отправился бы в Киев с той же целью".

Напомним, что в начале войны Рома публично поддержала Украину. В матче с Аталантой римляне вышли на поле в футболках, на которых было изображено сердце в желто-синих цветах.