Известный итальянский футболист Франческо Тотти рассказал, чем занимается после завершения карьеры и почему решил посетить страну-агрессора.

"Я осуществил свою самую прекрасную мечту – остаться в Роме навсегда. Я очень скучаю по игре, до сих пор играю в футбол, но сократил поле. Страсть никогда не угаснет".

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Также Тотти прокомментировал свою скандальную поездку в Россию.

"Я поехал туда, потому что меня пригласили. Это было спортивное событие, и я поехал, что в этом плохого? Почему бы и нет? Я также бывал в других местах, не только там", – цитирует Тотти ForzaRoma.

Напомним, 7 апреля экс-форвард Ромы приехал в Москву, где принял участие в церемонии вручения премии RВ International Award – одного из важнейших мероприятий в сфере спорта и ставок в РФ.

К слову, Франческо Тотти – бывший капитан Ромы, за которую он играл на протяжении всей карьеры, с 1992 по 2017 гг. В составе римлян стал чемпионом Италии и дважды выигрывал Кубок страны. Также он выигрывал чемпионат мира 2006 года и получил серебряные медали Чемпионата Европы 2000 года в составе сборной Италии.

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