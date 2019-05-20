toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Тотти умеет мстить: Франческо в мини-футбольном матче наказал соперника за пижонство классным голом

20 мая 09:25 177 Читати українською
Тотти умеет мстить: Франческо в мини-футбольном матче наказал соперника за пижонство классным голом
Франческо Тотти / Соцсети

Легендарный капитан Ромы Франческо Тотти принял участие в мини-футбольном поединке.

В одном из эпизодов игрок соперника замечательным финтом обыграл "императора", перебросив мяч над экс-футболистом. Правда Тотти не расстроился.

Рома перестраивается: Тотти может стать спортдиром клуба и пригласить сенсационного тренера

Уже в следующей атаке легенда Ромы получил мяч на фланге и из центра поля в касание отправил игровую сферу по удивительной дуге в ворота соперника.

Напомним, Франческо Тотти в 2017-м году завершил профессиональную карьеру футболиста. На взрослом уровне "император" выступал только за Рому. Сейчас Тотти работает в структуре клуба.

"Нам потрібні Коноплянка та Ярмоленко". Українка, яка працювала в УЄФА, вболіває за Рому і відмовляється від Мессі

blog_ava
Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
367
Теги
Италия Видеоновости Рома Рома Франческо Тотти Франческо Тотти
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
16
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук