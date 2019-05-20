Тотти умеет мстить: Франческо в мини-футбольном матче наказал соперника за пижонство классным голом

Легендарный капитан Ромы Франческо Тотти принял участие в мини-футбольном поединке.

В одном из эпизодов игрок соперника замечательным финтом обыграл "императора", перебросив мяч над экс-футболистом. Правда Тотти не расстроился.

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Уже в следующей атаке легенда Ромы получил мяч на фланге и из центра поля в касание отправил игровую сферу по удивительной дуге в ворота соперника.

Напомним, Франческо Тотти в 2017-м году завершил профессиональную карьеру футболиста. На взрослом уровне "император" выступал только за Рому. Сейчас Тотти работает в структуре клуба.

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