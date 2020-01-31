Тотти: Салах способен изменить ход любого матча в любое время

Легендарный нападающий итальянской Ромы Франческо Тотти поделился мнением о форварде английского Ливерпуля Мохамеде Салахе, защищавшим в свое время цвета римского клуба.

"Если бы Салах остался в Роме, ему было бы практически невозможно выиграть Лигу чемпионов. В новом клубе у него появилось больше шансов. Я рад за него, потому что он исключительный парень.

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Мохамед совершил большой рывок, когда перешел из Ромы в Ливерпуль. Такого никто не ожидал. Сейчас он является игроком, который способен изменить ход любого матча в любое время", – цитирует Тотти издание Goal.

Напомним, египетский форвард защищал цвета Ромы с 2015 по 2017 год. В текущем сезоне в АПЛ Салах в 21-м матче забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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