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Тотти с женой прогулялись по Риму – карантин помог легенде Ромы осуществить мечту

11:29 1 Читати українською
Тотти с женой прогулялись по Риму – карантин помог легенде Ромы осуществить мечту
Франческо Тотти с женой / фото из соцсетей

Легендарный капитан "джалоросси" смог сделать то, что не получалось в течение многих лет – спокойно прогуляться по улицам родного города.

Как известно, Италия только начала выход из карантина. Людей на улицах Рима все еще немного, а о таком явлении, как туристы, в городе забыли уже давно.

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Этим воспользовался многолетний капитан Ромы. Франческо Тотти неоднократно жаловался, что из-за своей популярности он не может спокойно выйти на улицу и полюбоваться достопримечательностями столицы. Сейчас настало идеальное время – знаменитый футболист с женой и друзьями одели маски и вышли на прогулку по Риму. Вероятно, таких фото в коллекции Тотти еще не было – он спокойно фотографировался с супругой на фоне достопримечательностей итальянской столицы.

Соответствующие фотографии супруги выложили в Instagram.

Напомним, 43-летний Тотти завершил карьеру в 2017-м. В прошлом году он покинул Рому, в которой работал ассистентом спортивного директора.

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Теги
Франческо Тотти Франческо Тотти Рома Рома Италия Жены футболистов коронавирус
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