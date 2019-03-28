Тотти признался, в какой мировой гранд мог перейти

Бывший нападающий Ромы Франческо Тотти рассказал, что был близок к переходу в Реал.

"Я был очень близок к переходу в Реал. Но я принял важное решение – остаться в Роме на всю свою карьеру. Я мог бы перейти только в Реал, если бы решил покинуть Рому.

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Мое решение остаться было правильным: я всегда поддерживал и буду поддерживать римскую команду", – передает слова многолетнего капитана "волков" Football-Italia.

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Напомним, Тотти – воспитанник Ромы. Нападающий выступал за итальянскую команду с 1992-го по 2017-й год, сыграл 785 матчей и забил 307 голов.