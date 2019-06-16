toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНА U-20 - ЮЖНАЯ КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тотти покинет Рому после 27 лет в клубе – известны причины

21:39 158 Читати українською
Тотти покинет Рому после 27 лет в клубе – известны причины
Франческо Тотти / Соцсети

Легенда Ромы Франческо Тотти, вероятно, покинет клуб из столицы Италии.

Легендарный экс-футболист на пресс-конференции, которая состоится в понедельник, 17-го июня, объявит о своем уходе из римского клуба, сообщает Sky Sport Italia.

Тотти может покинуть Рому – в понедельник легенда объявит о своем решении

Отмечается, что Тотти сам принял такое решение, ведь его не устраивало, что его мнение при выборе нового тренера и директора не учитывалось, клуб показывал его в плохом свете перед СМИ, а также то, что президент Ромы Джеймс Паллотта нанял советника Франко Бальдини, чем ограничил полномочия экс-капитана римского клуба.

Напомним, Тотти дебютировал за Рому в 1992 году и провел в клубе 27 лет своей жизни – 25 в статусе футболиста и 2 как функционер.

"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома

blog_ava
"Твой отец сделал все, чтобы украинцы могли спокойно праздновать победу": Хахлев обратился к Дрышлюку
09:39
796
Теги
Италия Рома Рома Франческо Тотти Франческо Тотти
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
53
мин
Уругвай
01:00
Эквадор
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук