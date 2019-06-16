Тотти покинет Рому после 27 лет в клубе – известны причины

Легенда Ромы Франческо Тотти, вероятно, покинет клуб из столицы Италии.

Легендарный экс-футболист на пресс-конференции, которая состоится в понедельник, 17-го июня, объявит о своем уходе из римского клуба, сообщает Sky Sport Italia.

Тотти может покинуть Рому – в понедельник легенда объявит о своем решении

Отмечается, что Тотти сам принял такое решение, ведь его не устраивало, что его мнение при выборе нового тренера и директора не учитывалось, клуб показывал его в плохом свете перед СМИ, а также то, что президент Ромы Джеймс Паллотта нанял советника Франко Бальдини, чем ограничил полномочия экс-капитана римского клуба.

Напомним, Тотти дебютировал за Рому в 1992 году и провел в клубе 27 лет своей жизни – 25 в статусе футболиста и 2 как функционер.

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