Следователи по борьбе с отмыванием денег сочли подозрительными некоторые транзакции со счетов Франческо Тотти.

Следователи по борьбе с отмыванием денег сосредоточили внимание на подозрительных банковских операциях, которые совершил чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти. Об этом информирует издание La Verità.

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Сообщается, что следователи тщательно проверяют банковские счета легендарного капитана Ромы. Согласно источнику, в августе Тотти отправил 80 тысяч евро пенсионерке в Анцио, которая является свекровью знакомого человека Тотти. В тот же день сумма была перенаправлена другому знакомому Франческо, который работает в МВД.

Подозрительными являются и некоторые другие транзакции на тысячи евро – банковские переводы были произведены в казино Монте-Карло, Лондона и Лас-Вегаса.

Адвокаты Тотти любые обвинения отрицают.

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