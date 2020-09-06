Император собирается вернуться к сотрудничеству с родными "волками", сообщает Calciomercato.

Рома готова приобрести экс-игрока Шахтера

Тотти 16 месяцев назад покинул структуру Ромы из-за конфликта с бывшим президентом клуба Джеймсом Палоттой. Этим летом римляне перешли в собственность Дэна Фридкина, который хочет вернуть легенду. В ближайшие дни американский миллиардер прилетит в Рим, и одной из его первых целей будет встреча с Тотти. Ожидается, что чемпиону мира 2006 года предложат на выбор три должности – посол клуба, глава академии или технический директор.

Напомним, Тотти завершил карьеру в 2017 году после 25 сезонов в Роме. В его активе 619 матчей и 250 голов за команду из столицы Италии.

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