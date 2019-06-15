Тотти может покинуть Рому – в понедельник легенда объявит о своем решении

Экс-капитан Ромы Франческо Тотти может отказаться от роли технического директора и покинуть клуб.

Президент Ромы Джеймс Паллотта предложил легенде клуба Франческо Тотти должность технического директора, сообщает официальный сайт клуба.

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Однако, по информации La Gazzetta dello Sport, бывший капитан "волков" может отказаться от должности и покинуть клуб. Тотти считает, что потерял вес в Риме после отставки Эусебио Ди Франческо и Рамона Мончи.

В понедельник, 17 июня, "император" соберет пресс-конференцию на Стадио Олимпико. Ожидается, что он объявит об уходе.

Тотти провел в клубе 27 лет: 25 в статусе игрока, еще 2 – функционера.

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