Франческо Тотти прилетел в Москву, где во вторник он станет гостем церемонии вручения премии Rb International Award – одного из важнейших мероприятий в сфере спорта и ставок в России.

Видеозапись прибытия Тотти в аэропорт Внуково была опубликована в социальных сетях компанией-организатором. В ходе мероприятия Тотти будет награжден премией RB Award, которая ранее была вручена, среди прочих, бразильцу Кафу и португальцу Фигу. За последние недели в российской столице появилось несколько рекламных щитов с фотографией Тотти и надписью "Император едет в Третий Рим", то есть в Москву.

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Несколько дней назад в интервью российскому порталу Sports генеральный директор компании-организатора мероприятия Рейтинг букмекеров Аскер Тхалиджоков, не вдаваясь в подробности, назвал стоимость операции "шестизначной суммой в евро". "Он самый дорогой посол в истории премии? Я так думаю", – добавил Талиджоков.

"Я не политик и не дипломат, а человек спорта, который продвигает его ценности по всему миру. В течение многих лет я езжу во все страны, куда меня приглашают рассказывать о спорте. И я без проблем отправился бы в Киев с той же целью. При этом, если бы я получил от компетентного органа просьбу не участвовать в мероприятии в Москве, я бы не колеблясь отступил бы от этой идеи", – отмечал ранее Тотти.

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