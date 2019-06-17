Тотти: Я выгляжу дураком после прихода Фонсеки в Рому

Легенда Ромы Франческо Тотти рассказал о деталях переговоров с экс-тренером Шахтера Паулу Фонсекой.

"Почему я не поехал на лондонскую встречу с руководством и Фонсекой? Во-первых, меня предупредили о ней только за два дня.

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Во-вторых, они выбрали тренера без моего участия. Я даже не знаю, выбрали ли они нового спортивного директора. Представьте себе ситуацию: я звоню Антонио Конте (он был единственным тренером, которому я звонил лично), а он уже знает, что Рома договорилась с Фонсекой. Я выглядел дураком.

Паулу Фонсека – хороший начитанный тренер, который отлично проявил себя в Шахтере. Но он не должен приходить в клуб со столь ужасной атмосферой, которая здесь сейчас. К слову, Конте тоже не хотел приходить в команду, в которой прежде всего нужно устраивать революцию", – поделился Тотти в комментарии BBC Sport.

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