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Тотти: Я до сих пор мог бы играть по 30 минут – сам бы никогда не завершил карьеру

22:11 46 Читати українською
Тотти: Я до сих пор мог бы играть по 30 минут – сам бы никогда не завершил карьеру
Франческо Тотти / Getty Images

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти намекнул, что завершил профессиональную карьеру не по собственному желанию.

"Я до сих пор мог бы играть по 30 минут и проявлять себя на поле. Сам бы я никогда не завершил карьеру. Матчи – это то, чего мне больше всего не хватает... Нужно заново находить себя, начинать все сначала. Руководить игроками – это что-то совсем другое", – цитирует 43-летнего Тотти Football Italia.

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Напомним, легенда Ромы завершил карьеру в 2017 году после 25 сезонов в первой команде "джалоросси". В его активе 619 матчей и 250 голов за команду из столицы Италии. После завершения игровой карьеры Тотти продолжил работать в Роме, но летом прошлого года покинул клуб из-за разногласий с руководством.

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