После завершения карьеры футболиста Тотти какое-то время работал в клубе тогда еще Джеймса Паллотты. Однако решил уйти, поскольку ему не давали возможности решать хоть что-нибудь.

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После этого Тотти больше двух лет даже не посещал домашние матчи команды всей своей жизни. В настоящее время появились предпосылки для возвращения легенды в клуб, утверждает La Gazzetta dello Sport. Франческо Тотти снова регулярно находится на трибунах Стадио Олимпико.

По информации источника, бывший футболист находится в прекрасных отношениях с Жозе Моуринью, Тьягу Пинту и владельцами – семьей Фридкиных. Тотти снова готов обсуждать свое возвращение в Рому на административную должность.

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