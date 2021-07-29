"Шпоры" хотят подписать нападающего Фиорентины Влаховича, утверждает The Telegraph.

Харт может перебраться в Селтик

Серб должен составить пару форвардов вместе с Харри Кейном, которого лондонцы не собираются отпускать в Манчестер Сити. Трансфер лидера "фиалок" якобы обойдется Тоттенхэму в 50 млн фунтов. Дополнит линию атаки "шпор" нигериец Сими. В прошлом сезоне нападающий едва не самостоятельно пытался спасти Кротоне от вылета из элиты.

К слову, в сезоне 2020/21 Душан Влахович провел 37 матчей в Серии А, в которых забил 21 мяч. В свою очередь Сими сыграл 38 поединков, в которых оформил 20 голов.

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