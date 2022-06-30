Лондонский клуб серьезно рассчитывает замахнуться на нечто большее, чем борьба за топ-4.

Тоттенхэм закрывает трансфер Ришарлисона, сообщает The Guardian. "Шпоры" уже согласовали с бразильцем условия личного контракта, а сейчас договариваются с Эвертоном о сумме трансфера, которая будет близка к 50 миллионам фунтов.

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Также Тоттенхэм в шаге от трансфера Клемана Лангле из Барселоны. Переговоры вышли на финишную прямую. Французский центрбек переедет в Лондон на правах аренды и вместе с Ришарлисоном станет усилением для Антонио Конте.

В прошлом сезоне Ришарлисон помог Эвертону спастись от вылета, забив 10 голов и отдав 5 ассистов в АПЛ. Лангле лишился стабильного места в основе Барселоны, поэтому каталонцы готовы его отпустить.