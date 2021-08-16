Нападающий Харри Кейн попал в список из 25-ти игроков Тоттенхэма, которые заявлены на матч плей-офф Лиги конференций против португальского клуба Пасуш де Феррейра, сообщает Sky Sports.

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28-летний англичанин не попал в заявку своей команды на стартовый матч АПЛ против Манчестер Сити (1:0). Именно команде Хосепа Гвардиолы приписывают намерение подписать Харри еще этого лета, и сам тренер "горожан" этого не отрицает.

Если Кейн сыграет против Пасуш де Ферейры, то это не помешает ему в дальнейшем заявиться за другую команду для участия в Лиге чемпионов.

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