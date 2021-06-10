Лондонский Тоттенхэм сделал 23-летнего француза своей приоритетной трансферной целью, утверждает RMC Sport.

Фонсека согласовал условия контракта с Тоттенхэмом

По информации издания, Тюрам, даже находясь в расположении сборной Франции, продолжает вести переговоры относительно своего перехода. Отмечается, что в последние дни сторонам удалось достичь в этом процессе заметного прогресса.

К слову, в прошлом сезоне Тюрам сыграл за Боруссию М 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Едва ли не единственным темным пятном для Маркуса стала 5-матчевая дисквалификация за плевок в соперника.

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