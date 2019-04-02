Тоттенхэм заинтересован в приобретении Дугласа Косты

Вингер Ювентуса Дуглас Коста может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

"Шпоры" всерьез заинтересованы в приглашении в Тоттенхэм полузащитника Ювентуса Дугласа Косты, утверждает Tuttosport.

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В услугах экс-полузащитника Шахтера также заинтересованы Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и ПСЖ, однако Тоттенхэм надеется, что им удастся опередить эти клубы в борьбе за Дугласа. Ожидается, что трансфер состоится летом.

Коста перешел в Ювентус из Баварии летом 2017 после того, как потерял место в основе мюнхенцев во времена Карло Анчелотти, но и в Турине он не является игроком стартового состава. Контракт бразильца с Ювентусом действует до лета 2022 года.

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