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Тоттенхэм взял бешеный кредит из-за коронавируса

20:07 65 Читати українською
Тоттенхэм взял бешеный кредит из-за коронавируса
Жозе Моуринью / Reuters

Английский Тоттенхэм обеспокоен из-за возможной нехватки финансов, вызванной пандемией коронавируса.

Тоттенхэм взял кредит в государственном банке Великобритании в размере 175 млн фунтов, информирует официальный сайт "шпор".

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Причиной стала существенная потеря доходов Тоттенхэмом – предполагается, что лондонцы недополучат около 200 млн фунтов из-за пандемии коронавируса до июня 2021 года.

При этом клуб не будет использовать кредит для покупки игроков, а планирует обеспечить финансовую гибкость и увеличить оборотный капитал. Клуб планирует диверсифицировать потоки доходов.

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Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм футбольные финансы коронавирус
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