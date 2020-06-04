Тоттенхэм взял бешеный кредит из-за коронавируса

Английский Тоттенхэм обеспокоен из-за возможной нехватки финансов, вызванной пандемией коронавируса.

Тоттенхэм взял кредит в государственном банке Великобритании в размере 175 млн фунтов, информирует официальный сайт "шпор".

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Причиной стала существенная потеря доходов Тоттенхэмом – предполагается, что лондонцы недополучат около 200 млн фунтов из-за пандемии коронавируса до июня 2021 года.

При этом клуб не будет использовать кредит для покупки игроков, а планирует обеспечить финансовую гибкость и увеличить оборотный капитал. Клуб планирует диверсифицировать потоки доходов.

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