Тоттенхэм выпустит джерси в стиле НФЛ с безумным дизайном

Лондонский Тоттенхэм, очевидно, запланировал покорение американского рынка. "Шпоры" подготовили майки в стиле американского футбола.

Джерси в североамериканском духе должны появиться в продаже в августе-сентябре 2020-го, сообщает Footy Headlines.

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Футболка в стиле НФЛ создана в различных оттенках темно-синего и желтого цветов. Кроме того, основой дизайна будущего предмета гардероба фанатов стали пиксели. Джерси будут продавать с 82-м игровым номером в честь года основания Тоттенхэма – 1882-го. Символические цифры будут размещены спереди, а также на рукавах.

Кроме того, там же появится логотип "шпор". Зато на спине и на нижней части треугольного воротничка будут надписи Spurs. Оригинальный вариант джерси подготовила американская компания Nike, которая ранее имела подобный проект с Барселоной.

Напомним, что Тоттенхэм активно сотрудничает с НФЛ со времен строительства нового стадиона лондонцев. В частности, боссы лиги уложились в проект новой арены "шпор" в обмен на возможность проведения поединков по американскому футболу на британской земле.