Тоттенхэм – Вест Хэм: стартовые составы на матч АПЛ – Ярмоленко начнет в запасе

В лондонском дерби в рамках 31-го тура Премьер-лиги Тоттенхэм принимает Вест Хэм. Составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

Поединок Тоттенхэм – Вест Хэм начнется в 22:15 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, а посмотреть матч на Setanta Sports можно непосредственно в этой новости.

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Стартовые составы команд:

Тоттенхем: Льорис – Орье, Д. Санчес, Дайер, Дэвис – Сиссоко, Алли – Моура, Ло Чельсо, Сон – Кейн

Запасные: Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Уинкс, Ламела, Сессеньон, Ндомбеле, Жедсон, Бергвейн

Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Бальбуэна, Крессвелл – Нобл, Райс, Соучек – Боуэн, Антонио, Форналс

Запасные: Рендольф, Огбонна, Джонсон, Андерсон, Лансини, Уилшир, Ярмоленко, Айети, Силва

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Прямая трансляция матча Тоттенхэм – Вест Хэм 23 июня 2020: