Тоттенхэм принимает Вест Хэм в рамках 5-го тура АПЛ. Ищите в этой новости на "Футбол 24" стартовые составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча Тоттенхэм – Вест Хэм.

Матч Тоттенхэм – Вест Хэм начнется в 18:30. Смотреть поединок вживую можно на телеканале "Setanta Sport Украина". Текстовую онлайн-трансляцию лондонского дерби проведет "Футбол 24". Андрей Ярмоленко начнет матч в запасе, как и Гарет Бейл, который вообще впервые попал в заявку на матч после возвращения в Тоттенхэм.

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За всю историю команды провели между собой 96 матчей. Статистика утверждает, что Вест Хэм – очень удобный соперник для "шпор". Тоттенхэм имеет в своем активе 44 победы над "молотками" и ни одну другую команду не обыгрывали такое количество раз.

Стартовые составы:

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Алдервейрелд, Санчес, Регилон – Хёйбьерг, Сиссоко, Ндомбеле – Бергвейн, Сон – Кейн

Запасные: Харт, Догерти, Девис, Уинкс, Лукас, Моура, Винисиус, Бейл

Вест Хэм: Фабиански – Крессвелл, Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Масуаку – Райс, Соучек, Форналс, Боуэн – Антонио

Запасные: Рендолф, Фредерикс, Ярмоленко, Диоп, Нобл, Снодграс, Лансини