Кубок Англии, 1/16 финала

Уиком – Тоттенхэм – 1:4

Голы: Оньединма, 25 – Бейл, 45+2, Уинкс, 86, Ндомбеле, 88, 90+3

Итоговый счет выглядит очень обманчиво, поскольку последняя команда Чемпионшипа удерживала ничью за 10 минут до финального свистка. Более того, именно Уиком открыл счет на 25 минуте. После рикошета Оньединма остался без присмотра в штрафной "шпор" и расстрелял Харта.

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На перерыв соперники все же пошли с паритетом – Бейл выскочил из-за спин защитников и в касание переправил мяч в сетку. Лондонцы явно рассчитывали решить все вопросы как можно скорее, но скромные хозяева давали отпор. Тоттенхэму не помогал даже выход тяжелой артиллерии – Кейн, Сон, Хейберг. Оборона Уикома треснула во второй раз на 86 минуте. Уинкс удачно сыграл на подборе, лишив Моуринью тревоги за лишние 30 минут. Дубль Ндомбеле добил деморализованных игроков "синих".

На стадии 1/8 финала Тоттенхэм сыграет на выезде с Эвертоном, а гордый Уиком может сосредоточиться на выживании в Чемпионшипе.

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