Руководство Тоттенхэма уже ищет потенциальных кандидатов на пост главного тренера, возглавил шорт-лист лондонцев наставник РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн, сообщает Daily Mail.

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Нынешний наставник "шпор" Жозе Моуринью будет вынужден искать новую работу, если его подопечные не финишируют в топ-4 АПЛ. В услугах Нагельсманна заинтересован ряд европейских клубов, среди которых Барселона и Бавария.

После 28-ми туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке.

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