Скаут Тоттенхэма Джефф Ветере был уволен после того, как рассказал секретную информацию во время своего интервью колумбийскому телеканалу. Об этом информирует Sky Sports.

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Журналист канала WinSportsTV спросил у Ветере, следил ли лондонский клуб на прошедших выходных за вратарём Атлетико Насьональ Кевином Мьером, и Ветере ответил утвердительно. "Да, я ездил в Медельин, чтобы посмотреть игру Насьоналя в выходные. Я был очень впечатлен качествами вратаря, а ведь ему всего лишь 22 года. Думаю, что скоро он будет играть за сборную Колумбии. Мне сказали, что в прошлую субботу он собирался сыграть против сборной США, но из-за проблем с визой не смог поехать с командой", – сказал скаут.

Джефф Ветере был нанят прошлым летом директором Тоттенхэма Фабио Паратичи, который больше не работает в клубе.

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