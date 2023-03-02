Тоттенхэм уволил скаута после интервью иностранному телеканалу
Джефф Ветере лишился своей должности, раскрыв клубный секрет во время интервью.
Скаут Тоттенхэма Джефф Ветере был уволен после того, как рассказал секретную информацию во время своего интервью колумбийскому телеканалу. Об этом информирует Sky Sports.
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Журналист канала WinSportsTV спросил у Ветере, следил ли лондонский клуб на прошедших выходных за вратарём Атлетико Насьональ Кевином Мьером, и Ветере ответил утвердительно. "Да, я ездил в Медельин, чтобы посмотреть игру Насьоналя в выходные. Я был очень впечатлен качествами вратаря, а ведь ему всего лишь 22 года. Думаю, что скоро он будет играть за сборную Колумбии. Мне сказали, что в прошлую субботу он собирался сыграть против сборной США, но из-за проблем с визой не смог поехать с командой", – сказал скаут.
Джефф Ветере был нанят прошлым летом директором Тоттенхэма Фабио Паратичи, который больше не работает в клубе.
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