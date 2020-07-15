Тоттенхэм уверенно переиграл Ньюкасл, Вулверхэмптон в добавленное время упустил победу над Бернли: 36-й тур АПЛ, среда

В среду 36-й тур АПЛ продолжили несколько матчей. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 36-й тур

Бернли – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Вуд, 90+5 (пен.) – Хименес, 76

Ньюкасл – Тоттенхем – 1:3

Голы: Ритчи, 57 – Сон Хын Мин, 27, Кейн, 60, 89

Челси тяжелой победой над Норвичем укрепил свои позиции в борьбе за Лигу чемпионов

Вулверхэмптон приехал в гости к Бренли. После двух поражений подряд команда Нуну Эшпириту Санту в прошлом матче уверенно одолела Эвертон и вернулась к борьбе за зону Лиги чемпионов. За три тура до финиша "волки" отставали от топ-4 лишь на четыре очка, поэтому все было в их руках. Зато Бернли удивил после карантина, выдав пятиматчевую беспроигрышную серию.

Раулю Хименесу удалось забить в середине второго тайма. Мексиканский форвард "волков" слету вколотил мяч в сетку, после того как тот рикошетом от спины защитника оказался прямо у него на ноге. Все шло к минимальной победе гостей, пока в добавленное время арбитр не назначил пенальти за игру рукой Педру Нету. Крис Вуд уверенно переиграл Руя Патрисиу и фактически украл у "волков" сверхважные два очка.

Тоттенхэм, который отчаянно борется за зону еврокубков, должен был набирать три очка в матче с немотивированным Ньюкаслом. Практически равный первый тайм прошел при небольшом преимуществе "сорок", которые, однако, умудрились пропустить: Сон Хын Мин, получив круглого на линии вратарской, неожиданно для голкипера мощно пробил в ближний угол ворот.

После перерыва хозяева усилиями Мэтью Ритчи отыгрались: шотландский полузащитник на скорости ворвался в штрафную соперника и пушечным ударом сравнял счет. Но не прошло и пяти минут как подопечные Моуринью вновь вышли вперед: Стевен Бергвейн, который только что появился на поле, длинным пасом нашел во вратарской зоне Хари Кейна, который головой переправил мяч в противоположный от Мартина Дубравки угол. А на последней минуте матча Кейн оформил дубль, удачно сыграв головой на добивании.

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