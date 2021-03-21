В рамках перенесенного 18-го тура АПЛ Астон Вилла в родных стенах уступила Тоттенхэму. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Тоттенхэм после трагического вылета из Лиги Европы от загребского Динамо (3-2 по итогам обеих встреч) в родных стенах принимал Астон Виллу. "Шпоры" выглядели явными фаворитами этого поединка и уже в середине тайма они вышли вперед – Карлос Винисиус мастерски сыграл в стенку с Лукасом Моурой и забил в пустые ворота.

Стоит отметить, что для 25-летнего нападающего этот гол стал первым в английской Премьер-лиге. В Тоттенхэм он попал трансфером из Бенфики, где в сезонах 2019/20, 2020/21 провел 31 матч, в которых отметился 18-ю голами и 5-ю результативными передачами.

Лестер вышел в полуфинал Кубка Англии, уверенно переиграв Манчестер Юнайтед

Во втором тайме "львы" отчаянно пытались отыграться, но в атаке ничего не получалось, еще и Кэш на 68-й своим бессмысленным фолом привез одиннадцатиметровый. Его без особых проблем реализовал Кейн, и этот гол стал последним в матче. Уверенная победа Тоттенхэма.

Благодаря трем набранным пунктам подопечные Жозе Моуринью поднялись на 6-ю строчку турнирной таблицы и уменьшили отставание от Вест Хэма до одного зачетного балла. Астон Вилла осталась на 10-м месте первенства.

Арсенал невероятным камбэком спас ничью в матче с Вест Хэмом и не пустил команду Ярмоленко в топ-4