Команда Антонио Конте начала подготовку к сезону 2022/23. В первом спарринге "шпоры" праздновали победу.

Товарищеский матч

К-Лиг Старс – Тоттенхэм – 3:6

Голи: Гу-Сунг, 45+2, Велдвейк, 52, Амано, 71 – Дайер, 30, Чжин-Хек, 47 (аг.), Кейн, 54, 75, Хын Мин, 68, 85

Удаление: Донг-Мин, 73 (прямая красная)

"Шпоры" первый поединок проводили при заполненном стадионе в Сеуле. Первая половина встречи была небогатой на моменты и голы (забили по одному), но после перерыва ситуация кардинально изменилась с выходом Сон Хын Мина и Харри Кейна.

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Именно они оформили по дублю, а Кейн еще и стал автором "ассиста", когда Чжин-Хек срезал мяч в свои ворота. В ответ К-Лиг Старс забили два мяча, но победу праздновал Тоттенхэм.

В поединке за "шпор" дебютировал Ришарлисон. Звездный бывший одноклубник Виталия Миколенко имел возможность отличиться и голом, и ассистом, но не повезло.