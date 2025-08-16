В рамках субботней программы АПЛ 2025/было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2025/26, 1-й тур

Тоттенхэм – Бернли – 3:0

Голы: Ришарлисон, 10, 60, Джонсон, 66

Брайтон – Фулхэм – 1:1

Голы: О'Райли, 55 (пен) – Мунис, 90+6

Сандерленд – Вест Хэм – 3:0

Голы: Майенда, 61, Баллард, 73, Исидор, 90+2

Астон Вилла в меньшинстве удержала ничью с Ньюкаслом

Тоттенхэм после драматического поражения в Суперкубке УЕФА разгромил новичка АПЛ – Бернли. Героем встречи стал Ришарлисон, который за 66 минут оформил дубль и отдал передасист. Дважды бразилец отличился с кроссов Кудуса, причем второй гол стал настоящим шедевром. Ришарлисон поймал подачу Мохамеда и пробил с лету в падении через себя.

Этот фанат записал оверхед-кик Ришарлисона против Бернли и, думаю, мы уже видели гол сезона! ? pic.twitter.com/mgk25DAkUw - Sleeper Football (@SleeperFooty) 16 августа, 2025

Финальный свисток зафиксировал победу северных лондонцев со счетом 3:0. Идеальная дебютная победа Томаса Франка во главе "шпор".

В параллельной встрече Сандерленд отпраздновал возвращение АПЛ. Клуб не играл в элите с 2017 года. На стадионе подготовили эффектное модульное шоу с баннером, на котором был изображен рыцарь.

What a sight! ‍



The @SunderlandAFC болельщики разворачивают невероятное тифо в преддверии своего первого матча Премьер-лиги с 2017 года pic.twitter.com/rXJanCeimc - Премьер-лига (@premierleague) 16 августа, 2025

Команда же оформила 3:0 с Вест Хэмом, хотя голов пришлось ждать вплоть до 61-й минуты. "Коты" открыли счет усилиями Майенды, которому удалось замкнуть навес от Альдерете. На 73-й Баллард забил в аналогичном стиле, только теперь ассистировал Адингра – в обоих случаях есть определенные вопросы к игре голкипера "молотобойцев".

Уже в компенсированное время Исидор добил гостей, завершив контратаку точным дальним ударом. Тем не менее, победа порадовала не всех сандерлендцев. Назарий Русин даже не попал в заявку на этот матч (его даже не брали на сборы) – как и 20-летний Тимур Тутеров.

Брайтон же побеждал Фулхэм до последних секунд, забив единственный гол с пенальти на 57-й минуте. Правда, "чайки" забили еще один гол – Минте прошил Лено еще на 4-й минуте, однако взятие ворот не засчитали из-за офсайда. Казалось, что все завершится успехом хозяев.

Впрочем, на седьмой компенсированной (из шести) "коттеджеры" заработали угловой. Данк подрезал подачу с него на дальнюю стойку собственных ворот, где оказался Мунис. Родриго расстрелял ворота с близкого расстояния, установив окончательный счет на "Амекси". 1:1!

