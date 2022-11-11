"Точно знаю, что Конте его хотел в Интер, еще когда они играли между собой в Италии. Конте подходил к нему, они разговаривали. Он видит его в своих схемах. Но я не верю в то, что пишут о 13 миллионах евро.

Малиновский пригрозил Интеру после поражения в Серии А: "Надеюсь, смогу сделать это в Бергамо"

Как 13 миллионов евро? У человека практически до 2025 года контракт. Потому я не верю в эту цифру. Но я знаю на 100 процентов, что интерес от Тоттенхэма есть", – резюмировал Вацко в YouTube-программе "Стара школа" .

В этом сезоне Руслан потерял лидерские позиции в Аталанте – провел всего 13 матчей, в основном появляясь на замену. Украинец отличился двумя результативными передачами и одним голом.