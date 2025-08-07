Тоттенхэм остался без одного из своих ключевых игроков – полузащитник Джеймс Мэддисон получил тяжелую травму колена, из-за которой, по информации BBC Sport, пропустит большую часть предстоящего сезона.

Тоттенхэм охотится за чемпионом Европы в составе Ливерпуля – травма звезды заставила действовать

28-летний футболист повредил переднюю крестообразную связку в товарищеском матче против Ньюкасла, проходившем в Южной Корее в минувший уик-энд. Уже после финального свистка главный тренер лондонцев Томас Франк подтвердил, что Мэддисон травмировал то самое колено, из-за которого пропустил финал Лиги Европы против Манчестер Юнайтед в мае.

После возвращения из азиатского турне хавбек прошел медицинское обследование, которое подтвердило худшие опасения – разрыв связки. Игроку понадобится операция, после которой он начнет длительный процесс восстановления.

Мэддисон является одним из лидеров Тоттенхэма – в прошлом сезоне он провел 31 матч во всех турнирах и забил 6 голов.

Сон сыграл последний матч за Тоттенхэм – лидера "шпор" вынесли на носилках, Ньюкасл впервые не проиграл за три игры