Тоттенхэм также не справился с кризисом – финалист Лиги чемпионов урезал зарплаты персоналу клуба

Еще один клуб английской Премьер-лиги пошел на сокращение выплат из-за финансовых проблем, вызванных коронавирусом.

Очередной английский клуб прибегнул к антикризисным мерам, чтобы как-то стабилизировать свой бюджетный фонд. В частности, президент лондонского Тоттенхэма Даниэль Леви на официальном сайте "шпор" сообщил о сокращении зарплат всех 550 сотрудников за апрель и май на 20%.

Ньюкасл стал первым клубом АПЛ, который уволил персонал

Сделано это для того, чтобы сохранить рабочие места. А причиной стало приостановление сезона, вызванное пандемией коронавируса. Интересно, что сокращение выплат не коснется футболистов.

К слову, Тоттенхэм – второй клуб английской Премьер-лиги, который был вынужден снизить зарплаты своим работникам. Раньше на это пошел Ньюкасл.

Напомним, подопечные Моуринью после 29 туров занимают в турнирной таблице чемпионата Англии восьмую строчку, набрав 41 очко.

"Після Фергюсона в МЮ настала порожнеча": ван Персі – про наступника сера Алекса і Ліверпуль як приклад для наслідування