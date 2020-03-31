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Тоттенхэм также не справился с кризисом – финалист Лиги чемпионов урезал зарплаты персоналу клуба

19:15 19 Читати українською
Тоттенхэм также не справился с кризисом – финалист Лиги чемпионов урезал зарплаты персоналу клуба
Тоттенхэм / Getty Images

Еще один клуб английской Премьер-лиги пошел на сокращение выплат из-за финансовых проблем, вызванных коронавирусом.

Очередной английский клуб прибегнул к антикризисным мерам, чтобы как-то стабилизировать свой бюджетный фонд. В частности, президент лондонского Тоттенхэма Даниэль Леви на официальном сайте "шпор" сообщил о сокращении зарплат всех 550 сотрудников за апрель и май на 20%.

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Сделано это для того, чтобы сохранить рабочие места. А причиной стало приостановление сезона, вызванное пандемией коронавируса. Интересно, что сокращение выплат не коснется футболистов.

К слову, Тоттенхэм – второй клуб английской Премьер-лиги, который был вынужден снизить зарплаты своим работникам. Раньше на это пошел Ньюкасл.

Напомним, подопечные Моуринью после 29 туров занимают в турнирной таблице чемпионата Англии восьмую строчку, набрав 41 очко.

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Теги
коронавирус АПЛ Англия Тоттенхэм Тоттенхэм футбольные финансы
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