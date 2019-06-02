Тоттенхэм стал шестым подряд дебютантом-неудачником финалов Лиги чемпионов

Тоттенхэм перед финалом / фото из соцсетей

Поражение лондонского Тоттенхэма от Ливерпуля (0:2) подтвердило тенденцию, согласно которой дебютанты финалов проигрывают решающие поединки Лиги чемпионов.

"Шпоры" стали шестой командой подряд, проигравшей первый для себя финал ЛЧ, сообщает Gracenote Live.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Предшественниками Тоттенхэма с подобным сомнительным достижением стали испанская Валенсия (2000), леверкузенский Байер (2002), Монако (2004), лондонские Арсенал (2006) и Челси (2008).

Напомним, что лондонцы уступили Ливерпулю в финале Лиги чемпионов сезона 2018/19 на мадридском Ванда Метрополитано. Голами в составе мерсисайдцев отличились Мохамед Салах (с пенальти) и Дивок Ориджи.