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Тоттенхэм стал шестым подряд дебютантом-неудачником финалов Лиги чемпионов

00:50 53 Читати українською
Тоттенхэм стал шестым подряд дебютантом-неудачником финалов Лиги чемпионов
Тоттенхэм перед финалом / фото из соцсетей

Поражение лондонского Тоттенхэма от Ливерпуля (0:2) подтвердило тенденцию, согласно которой дебютанты финалов проигрывают решающие поединки Лиги чемпионов.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

"Шпоры" стали шестой командой подряд, проигравшей первый для себя финал ЛЧ, сообщает Gracenote Live.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Предшественниками Тоттенхэма с подобным сомнительным достижением стали испанская Валенсия (2000), леверкузенский Байер (2002), Монако (2004), лондонские Арсенал (2006) и Челси (2008).

Напомним, что лондонцы уступили Ливерпулю в финале Лиги чемпионов сезона 2018/19 на мадридском Ванда Метрополитано. Голами в составе мерсисайдцев отличились Мохамед Салах (с пенальти) и Дивок Ориджи.

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Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Тоттенхэм Тоттенхэм
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