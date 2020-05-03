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Тоттенхэм стал фаворитом в борьбе за Ракитича, – MD

20:00 54 Читати українською
Тоттенхэм стал фаворитом в борьбе за Ракитича, – MD
Иван Ракитич / Reuters

Полузащитник испанской Барселоны Иван Ракитич может перебраться в лондонский Тоттенхэм в ближайшее трансферное окно.

"Шпоры" – главный претендент на вице-чемпиона мира, утверждает Mundo Deportivo.

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Ракитич перестал быть ведущим игроком Барсы после переезда на Камп Ноу Фрэнки де Йонга. Летом хорват желает сменить клубную прописку, чтобы снова играть в основе. Среди претендентов на Ракитича раньше называли итальянские гранды, Севилью, мадридский Атлетико. Контракт опытного хавбека с "блаугранас" действует до лета 2021-го.

В нынешнем сезоне Иван Ракитич провел 31 матч во всех турнирах, в которых оформил 4 ассиста.

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