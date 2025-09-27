Тоттенхэм в рамках 6-го тура АПЛ 2025/26 расписал ничью с Вулверхэмптоном (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 6-й тур

Тоттенхэм – Вулверхэмптон – 1:1

Гол: Палинья, 90+4 – Буэно, 54

Вулверхэмптон подошел к матчу против Тоттенхэма в ужасной форме: волки проиграли все 5 матчей в АПЛ и стали главными претендентами на вылет в Чемпионшип. Несмотря на это все подопечные Виктора Перейры дали достойный бой "шпорам".

В первом тайме команда Томаса Франка имела несколько шикарных возможностей открыть счет в матче, но в каждом эпизоде не хватало малости. Лучший момент произошел на 27-й минуте, когда после передачи Бергваля Мохаммед Кудус забил гол, но лайнсмен зафиксировал офсайд у ганца.

Второй тайм начался для "шпор" ужасно. На 54-й минуте защитники Тоттенхэма опрометчиво сыграли на стандарте и Сантьяго Буэно оказался первым на добивании – 1:0 в пользу Вулверхэмптона!

Томас Франк в конце встречи выпустил на поле Джонсона, Порро и Одобера, чтобы спасти команду от поражения. В конце концов Вулверхэмптон не сумел отбить навал "шпор" – Палинья на 90+4 минуте эффектным ударом спас команду.

Матч завершился ничейным счетом 1:1. Подопечные Витора Перейры добыли свое первое очко в сезоне АПЛ. Тоттенхэм, несмотря на спасительный гол в концовке матча, не сумел существенно сократить отставание от Ливерпуля.

