Считается, что Атлетико снизил сумму клаусулы в 120 миллионов евро за Яна Облака.

Тоттенхэм разработал долгосрочный план по замене своего капитана Уго Льориса. Вратарь сборной Франции проводит свой 10-й сезон в составе "шпор", но ожидается, что он уйдет, когда его контракт истечет в 2024 году.

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Как информирует Evening Standard, лондонский клуб определил вратаря Атлетико Яна Облака как основную цель на замену Льорису. Согласно источнику, "шпоры" уже сообщили словенцу о своем желании подписать вратаря летом 2023 года.

Контракт Облака с Атлетико рассчитан до 2028 года, но испанский клуб готов обсудить трансфер 29-летнего голкипера.

В прошлом Облак заявлял о своей заинтересованности в переходе в Премьер-лигу. Пункт об освобождении в размере 120 миллионов евро не позволил английским клубам переманить Облака в прошлом, но считается, что эта сумма значительно снизилась.

Источник также сообщает, что Тоттенхэм может столкнуться с конкуренцией за Облака со стороны Манчестер Юнайтед.

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