Тоттенхэм сообщил о смерти тренера по физподготовке – он вывел форму Кейна, Сона и Ко на новый уровень
13:37 - Читати українською
Антонио Конте потерял важного члена своего тренерского штаба в Тоттенхеме.
Тренер по физподготовке Джан Пьеро Вентроне скончался в возрасте 61 года, сообщает официальный сайт Тоттенхэма. Специалист болел лейкемией.
28-летний вратарь Серкль Брюгге скончался, проиграв борьбу с лейкемией
Вентроне пришел в Тоттенхэм с Антонио Конте в ноябре прошлого года. Он улучшил форму футболистов и имел отличные отношения со всей командой.
Джан Пьеро называли "морским пехотинцем" за сильную требовательность. Это он провел ту знаменитую тренировку Тоттенхэма в Сеуле во время 30-градусной жары, когда игроки массово попадали на газон, а Кейна вырвало.
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