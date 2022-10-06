Тренер по физподготовке Джан Пьеро Вентроне скончался в возрасте 61 года, сообщает официальный сайт Тоттенхэма. Специалист болел лейкемией.

28-летний вратарь Серкль Брюгге скончался, проиграв борьбу с лейкемией

Вентроне пришел в Тоттенхэм с Антонио Конте в ноябре прошлого года. Он улучшил форму футболистов и имел отличные отношения со всей командой.

Джан Пьеро называли "морским пехотинцем" за сильную требовательность. Это он провел ту знаменитую тренировку Тоттенхэма в Сеуле во время 30-градусной жары, когда игроки массово попадали на газон, а Кейна вырвало.