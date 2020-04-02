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Тоттенхэм сократил зарплаты персоналу клуба, а не игрокам – Реднапп свирепствует из-за жадности "шпор"

13:44 52 Читати українською
Тоттенхэм сократил зарплаты персоналу клуба, а не игрокам – Реднапп свирепствует из-за жадности "шпор"
Харри Реднапп / Фото Football365

Бывший наставник Тоттенхэма Харри Реднапп шокирован политикой клуба во время пандемии.

"Я не могу в это поверить. Конечно, игрокам нужно было сократить зарплату. Я думал, руководство собирается платить обычным людям и маленьким компаниям, которые страдают.

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Но мы говорим о клубе, где игроки зарабатывают 10-12 миллионов фунтов в год. Тоттенхэмом владеет Джо Льюис, один из самых богатых людей в мире, а клуб сокращает зарплаты всем сотрудникам, кроме футболистов. Это невероятно.

Игрокам нужно было сократить зарплату. Каждый из них может позволить себе отдать 10% зарплаты. Я бы хотел, чтобы капитаны всех команд АПЛ собрались и сказали: "Давайте, ребята, мы тут все заодно, давайте сделаем пожертвования, чтобы помочь сотрудникам наших клубов", – цитирует Реднаппа The Sun.

Напомним, из-за пандемии коронавируса европейские клубы сейчас пытаются уменьшить финансирование, чтобы не терпеть убытки.

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Теги
коронавирус Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Харри Реднапп
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