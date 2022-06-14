Тоттенхэм согласовал третий летний трансфер
Тоттенхэм договорился о трансфере Ива Биссума, сообщает The Times. По информации источника, "шпоры" заплатят Брайтону за малийца 25 миллионов фунтов.
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Биссума находится в шорт-листе едва ли не всех английских топ-клубов, демонстрируя высокий уровень игры в Брайтоне. Однако осенью африканец попал в скандал с сексуальным насилием и до сих пор ждет приговора по делу.
Ив станет третьим летним усилением Тоттенхэма после Перишича и Форстера. Антонио Конте не планирует на этом останавливаться и хочет подписать еще двух защитников, креативного хавбека и форварда.
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