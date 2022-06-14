Тоттенхэм договорился о трансфере Ива Биссума, сообщает The Times. По информации источника, "шпоры" заплатят Брайтону за малийца 25 миллионов фунтов.

Забарный может перейти из Динамо в Тоттенхэм – киевляне хотят побить трансферный рекорд

Биссума находится в шорт-листе едва ли не всех английских топ-клубов, демонстрируя высокий уровень игры в Брайтоне. Однако осенью африканец попал в скандал с сексуальным насилием и до сих пор ждет приговора по делу.

Ив станет третьим летним усилением Тоттенхэма после Перишича и Форстера. Антонио Конте не планирует на этом останавливаться и хочет подписать еще двух защитников, креативного хавбека и форварда.