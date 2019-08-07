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Тоттенхэм согласовал трансфер Дибалы с Ювентусом, – Sky Italia

06:30 92 Читати українською
Тоттенхэм согласовал трансфер Дибалы с Ювентусом, – Sky Italia
Пауло Дибала / LaPresse

Лондонский Тоттенхэм близок к подписанию нападающего туринского Ювентуса Пауло Дибалы.

"Шпоры" уже согласовали с Юве сумму отступных за 25-летнего аргентинца, сообщает Sky Italia.

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Тоттенхэм готов заплатить за Дибалу 64,4 млн фунтов. Теперь лондонцы должны договориться с форвардом об условиях личного контракта. Ранее Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Дибалы из-за непомерных финансовых аппетитов игрока.

По информации издания, судьба трансфера в Тоттенхэм также зависит от будущего Дэнни Роуза и Кристиана Эриксена. Если "шпоры" продадут кого-то из них, то смогут завершить трансфер нападающего Ювентуса.

В сезоне 2018/19 Пауло Дибала сыграл 31 матч в Серии А, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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