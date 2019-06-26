toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019 НЕЙМАР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Тоттенхэм согласовал с Лионом трансфер Ндомбеле – "шпоры" выплатят рекордную для себя сумму

09:54 11 Читати українською
Тоттенхэм согласовал с Лионом трансфер Ндомбеле – "шпоры" выплатят рекордную для себя сумму
Танге Ндомбеле / Reuters

Тоттенхэм готов установить свой новый трансферный рекорд ради перехода полузащитника Лиона Танге Ндомбеле.

Тоттенхэм согласовал с Лионом условия перехода полузащитника Танге Ндомбеле. За трансфер 22-летнего француза "шпоры" заплатят 65 млн фунтов, что станет трансферным рекордом в истории лондонцев, сообщает Sky Sports.

Лион требует у Тоттенхэма 63 млн фунтов за Ндомбеле

По данным источника, "шпоры" подпишут с Ндомбеле 5-летний контракт. В ближайшее время хавбеку предстоит пройти медобследование.

Сам Танге ранее назвал Тоттенхэм большим клубом, за который хотел бы выступать каждый футболист.

В прошлом сезоне хавбек сыграл 49 матчей за Лион, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Кроме Тоттенхэма, интерес к Ндомбеле проявляли Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, ПСЖ и Ювентус.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ

blog_ava
Предыдущий раунд квалификации ЛЧ: Санта-Колома и Фероникели проходят в финал благодаря минимальным победам
00:05
141
Теги
Трансферы Чемпионата Англии Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле Тоттенхэм Тоттенхэм Лион Лион Англия Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
17
час
:
28
мин
Бразилия
03:30
Парагвай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук