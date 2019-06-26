Тоттенхэм согласовал с Лионом трансфер Ндомбеле – "шпоры" выплатят рекордную для себя сумму

Тоттенхэм готов установить свой новый трансферный рекорд ради перехода полузащитника Лиона Танге Ндомбеле.

Тоттенхэм согласовал с Лионом условия перехода полузащитника Танге Ндомбеле. За трансфер 22-летнего француза "шпоры" заплатят 65 млн фунтов, что станет трансферным рекордом в истории лондонцев, сообщает Sky Sports.

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По данным источника, "шпоры" подпишут с Ндомбеле 5-летний контракт. В ближайшее время хавбеку предстоит пройти медобследование.

Сам Танге ранее назвал Тоттенхэм большим клубом, за который хотел бы выступать каждый футболист.

В прошлом сезоне хавбек сыграл 49 матчей за Лион, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. Кроме Тоттенхэма, интерес к Ндомбеле проявляли Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, ПСЖ и Ювентус.

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