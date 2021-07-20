Аталанта и Тоттенхэм договорились об аренде с правом выкупа голкипера бергамасков Голлини в состав "шпор", информирует журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Трансфер станет обязательным при достижении определенных условий, а сумма выкупа составляет 15 млн евро. В таком случае голкипер подпишет контракт сроком до 2026 года.

К слову, в прошлом сезоне Голлини провел 32 матча за Аталанту во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 13 раз сыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн евро. Голкипер перешел в Аталанту в 2017 году.

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