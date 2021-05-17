Боссы "шпор" стремятся провести переговоры с 56-летним специалистом, сообщает The Telegraph.

Флик был готов возглавить Шахтер, – Денисов

Тоттенхэм в поисках нового постоянного коуча обратил внимание на Флика. Летом он по собственному желанию покинет Баварию. Наиболее вероятным новым работодателем Флика считается сборная Германии, из которой после Евро-2020 уйдет Йоахим Лёв. Фамилию наставника мюнхенцев также связывают с испанскими грандами.

Отметим, что Ханс-Дитер Флик возглавил Баварию осенью 2019-го и привел "ротен" к треблу в прошлом сезоне. В нынешней кампании мюнхенцы под его руководством взяли Бундеслигу, Суперкубок Германии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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