"Шпоры" продолжают поиски нового коуча и интересуется тремя специалистами. Об этом журналист Фабрицио Романо написал в своем твиттере.

Тоттенхэм отказался от назначения Гаттузо из-за взрыва гнева фанатов

Новым претендентом стал экс-наставник Барселоны Эрнесто Вальверде. Также в шорт-листе боссов Тоттенхэма остаются немец Ральф Рангник и наставник Аякса Эрик Тен Хаг. Их приглашение, однако, фактически невозможно по ряду причин.

Напомним, что 19 апреля Тоттенхэм уволил Жозе Моуринью с поста главного тренера. До конца сезона обязанности менеджера "шпор" исполнял 29-летний Райан Мейсон.

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