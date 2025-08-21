Деян Кулусевски не сможет помочь Тоттенхэму до конца 2025 года.

Капитан сборной Швеции Деян Кулусевски не играл ни в одном матче с 11 мая. Он пропустил финал Лиги Европы против Манчестер Юнайтед, появившись на церемонии награждения на костылях, а также все летние матчи Тоттенхэма и сборной Швеции.

В соцсетях Деян регулярно показывает, как восстанавливается дома, играя в мяч. Однако, как информирует The Guardian, он не сможет вернуться на поле раньше 2026 года. Ему предстоит длительное восстановление после травмы колена.

В прошлом сезоне Кулусевски сыграл 32 матча в АПЛ, в которых забил 7 голов и оформил 4 ассиста.

