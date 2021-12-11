Отчетный поединок должен был состояться 9 декабря, но Тоттенхэм отказался играть из-за вспышки коронавируса в команде. УЕФА пытался организовать матч в другую дату, но клубам не удалось добиться консенсуса.

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"Согласно Приложению J к регламенту Лиги Конференций, УЕФА в сотрудничестве с двумя клубами попытался найти жизнеспособное решение, чтобы перенести матч и гарантировать надлежащее завершение группового этапа. К сожалению, несмотря на все усилия, не удалось найти решение, которое могло бы работать для обоих клубов. Соответственно, матч больше не может быть сыгран, и вопрос будет передан Контрольному, этическому и дисциплинарному органу УЕФА для принятия решения", – цитирует заявление УЕФА Evening Standard.

Тоттенхэму будет сложно доказать, что команда никоим образом не могла провести матч, ведь среди игроков заболело всего восемь. "Шпорам" грозит техническое поражение, означающее вылет из еврокубков. На данный момент лондонцы третьи в своей группе.

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